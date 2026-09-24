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24 Septembrie 2026, 15:04
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Deputat PSRM: De ce a crescut rata de bază de la 7,35% la 9%? Cum să plătim creditele?

Deputata PSRM Alla Darovannaia a cerut conducerii BNM să explice politica monetară promovată și motivele modificării ratei de bază.

Deputat PSRM: De ce a crescut rata de bază de la 7,35% la 9%? Cum să plătim creditele?.
Deputat PSRM: De ce a crescut rata de bază de la 7,35% la 9%? Cum să plătim creditele?.

„De ce rata de bază a crescut de la 7,35% la 9%? Cum vor achita cetățenii și economia națională creditele și dobânzile? Cum vor face față acestor rate?”, se întreabă deputata.

Aceasta a subliniat că consideră necesară o discuție publică cu conducerea BNM despre impactul deciziilor băncii centrale asupra cetățenilor, debitorilor și economiei țării.

Deputații PAS nu au susținut inițiativa opoziției.

Reamintim că, Banca Națională a Moldovei înăsprește politica monetară și majorează rata de bază cu 1,5 puncte procentuale — până la 9% anual, încercând să tempereze presiunile inflaționiste, care s-au intensificat în ultimele luni. 

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