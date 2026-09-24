Deputat: Pentru fiecare loc de muncă vacant destinat unui străin trebuie căutat un candidat în Moldova.

Angajarea cetățenilor Republicii Moldova trebuie să fie prioritară față de atragerea lucrătorilor străini, consideră deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint.

Declarația a fost făcută în cadrul audierilor publice privind situația lucrătorilor străini, la care au participat angajatori, companii de recrutare și reprezentanți ai asociațiilor profesionale, scrie stiri.md.

Nicolae Margarint, membru al Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, a cerut să se explice cum sunt selectați lucrătorii străini și cât de competitive sunt salariile pentru posturile vacante, astfel încât să atragă specialiști locali.

Potrivit deputatului, pentru fiecare loc de muncă ocupat de un cetățean străin trebuie să existe o explicație pentru care nu a putut fi găsit un candidat din Moldova.

„În ultimii ani, acest fenomen a luat amploare. Numai în 2026 au fost deja eliberate peste 4.000 de permise de ședere în scop de muncă”, a declarat Margarint.

Potrivit datelor prezentate la audieri și invocate de deputat, angajatorii plătesc companiilor de recrutare circa 500 de dolari pentru găsirea și atragerea unui lucrător străin. În unele cazuri, aceștia achită și cazarea, alimentația și alte cheltuieli.

Margarint a atras atenția asupra numărului de cetățeni ai Moldovei care nu lucrează și își caută un loc de muncă. El s-a întrebat de ce resursele pe care angajatorii le cheltuiesc pentru atragerea și întreținerea lucrătorilor străini nu pot fi folosite pentru stimularea angajării cetățenilor Moldovei.

„Să înțelegem, vorbim despre un deficit de forță de muncă sau totuși despre un deficit de salarii competitive?” a spus deputatul.

La audieri, un reprezentant al unei companii de construcții a comunicat că pentru anumite posturi este oferit un salariu de circa 20.000 de lei, iar în cazul lucrătorilor străini angajatorul acoperă suplimentar o serie de cheltuieli. Reprezentantul unui abator din mediul rural a menționat un salariu de circa 18.000 de lei. Potrivit angajatorilor, mulți cetățeni ai Moldovei refuză astfel de locuri de muncă.

Margarint consideră că trebuie evaluate și cheltuielile suplimentare pentru atragerea lucrătorilor străini și stabilit dacă aceste resurse pot fi direcționate spre creșterea atractivității locurilor de muncă pentru lucrătorii locali.

Totodată, deputatul a precizat că nu se opune angajării străinilor. În opinia sa, autoritățile și angajatorii trebuie, înainte de toate, să se asigure că locurile vacante sunt oferite activ pe piața internă a muncii.