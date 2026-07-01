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9 Iulie 2026, 07:45
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Deplasările Maiei Sandu din prima jumătate a anului au costat bugetul aproape 735.000 de lei

Călătoriile în străinătate ale delegațiilor conduse de Maia Sandu în prima jumătate a anului 2026 au costat bugetul Aparatului prezidențial aproape 735.000 de lei.

Deplasările Maiei Sandu din prima jumătate a anului au costat bugetul aproape 735.000 de lei.
Deplasările Maiei Sandu din prima jumătate a anului au costat bugetul aproape 735.000 de lei.

În primele șase luni ale anului, Sandu a efectuat 17 deplasări externe. Costul total al acestor călătorii a fost de 734.700 de lei. În această perioadă, președintele a petrecut oficial în străinătate 41 de zile calendaristice, scrie rupor.md.

Sandu a călătorit în Cipru, Polonia, Franța, Germania, Lituania, Slovacia, Finlanda, Letonia, Irlanda, Turcia, Ucraina, Armenia, România, Estonia, Cehia și Belgia.

Cea mai scumpă a fost călătoria la Dublin, în perioada 7–9 aprilie. Aceasta a costat bugetul 80.600 de lei. Urmează călătoria la Paris și Strasbourg, 18–20 mai, 78.900 de lei, și călătoria la Strasbourg, 26–28 ianuarie, 65.100 de lei.

Din suma totală, 340.900 de lei au fost pentru bilete de avion, 220.200 de lei pentru diurnă, 159.700 de lei pentru cazare și 13.900 de lei pentru transport feroviar.

Luna cea mai încărcată a fost mai. Atunci Sandu a efectuat cinci deplasări externe: la Erevan, București, Tallinn, Paris și Strasbourg, precum și la Praga.

În ianuarie, președintele a avut trei deplasări externe, la Nicosia, Varșovia și Strasbourg. În februarie, o călătorie la München. În martie, la Vilnius, Bratislava și Helsinki. În aprilie, la Riga, Dublin, Antalya și Kiev. În iunie, doar la Bruxelles.

În total, angajații Aparatului prezidențial au fost implicați în 36 de deplasări externe în primul semestru al anului 2026, iar costul total a fost de 879.900 de lei.

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