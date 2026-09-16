Demnitarii nu se vor putea angaja în instituțiile pe care le-au supravegheat.

Persoanele care au deținut funcții înalte în Moldova nu vor putea, timp de un an și jumătate după încetarea mandatului sau a raporturilor de serviciu, să se angajeze în organizațiile pe care le-au controlat.

Noile restricții au intrat în vigoare la 13 septembrie. Cei care le încalcă riscă amenzi de până la 20 de mii de lei, iar în unele cazuri — interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani, relatează Radio Moldova.

În special, restricțiile se aplică persoanelor care au deținut funcții publice, au activat în cabinetul unui demnitar, precum și celor care au ocupat funcții publice de conducere de nivel superior.

Astfel, timp de 18 luni de la încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, acestora le este interzis:

să accepte angajarea sau să presteze servicii, direct sau indirect, în organizații comerciale sau necomerciale a căror activitate a fost controlată, reglementată sau supravegheată direct de ei în timpul exercitării mandatului sau atribuțiilor de serviciu;

să activeze în întreprinderi de stat sau municipale ori în societăți pe acțiuni în care statul deține o cotă în capitalul social, dacă anterior au reprezentat direct statul în organele de conducere ale acestor organizații;

să încheie direct sau indirect, inclusiv prin intermediul persoanelor apropiate, contracte comerciale cu autoritatea publică în care și-au exercitat mandatul sau au ocupat funcția, precum și cu alte instituții, întreprinderi sau organizații în raport cu care au avut competențe de coordonare, supraveghere, control, reglementare sau de luare a deciziilor.

Pentru nerespectarea acestor restricții sunt prevăzute amenzi de la 7.500 la 20.000 de lei.

Potrivit Autorității Naționale de Integritate, inspectorii de integritate au dreptul să constate astfel de încălcări, să aplice sancțiuni și să întocmească actele corespunzătoare. În plus, în funcție de circumstanțe, aceștia pot solicita încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, precum și pot stabili interdicția, pentru o perioadă de trei ani, de a ocupa funcții ale căror titulari sunt obligați să declare averea și interesele personale.