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9 Iulie 2026, 17:16
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Decis în Parlament: Concediile de maternitate și paternitate vor fi incluse în stagiul de cotizare

Indemnizațiile de maternitate și paternală au fost incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

Decis în Parlament: Concediile de maternitate și paternitate vor fi incluse în stagiul de cotizare.
Decis în Parlament: Concediile de maternitate și paternitate vor fi incluse în stagiul de cotizare.

Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua, informează stiri.md.

Inițiativa mai prevede introducerea în Codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi lucrătorilor garanții suplimentare.

Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Introducerea acestei noțiuni în legislația națională va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale.

De asemenea, proiectul de lege reglementează o serie de garanții specifice, inclusiv în ceea ce privește munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care au copii cu vârsta de până la patru ani sau copii cu dizabilități.

Modificările legislative vor intra în vigoare la trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, aceasta fiind extinsă în cazul nașterilor complicate sau multiple. De asemenea, concediul paternal se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice.

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