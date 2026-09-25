De la 1 aprilie 2027 se vor schimba regulile pentru șoferii din Transnistria.

De la 1 aprilie 2027, pentru șoferii de pe malul stâng al Nistrului și din Bender va fi modificată procedura de recunoaștere a permiselor de conducere în Republica Moldova.

Modificarea respectivă este prevăzută de proiectul unei hotărâri de Guvern, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), transmite bani.md.

Pentru persoanele care au obținut dreptul de a conduce vehicule după 1 aprilie 2027 va fi aplicată procedura generală de obținere a permisului de conducere.

Pentru a fi admiși la examene, candidații vor trebui să îndeplinească toate cerințele generale prevăzute de legislație, inclusiv să prezinte dovada instruirii la școala auto.

Totodată, pentru șoferii care au obținut dreptul de a conduce vehicule înainte de 1 aprilie 2027 va fi menținută procedura specială în vigoare.

Aceștia vor putea obține permisul de conducere național după susținerea examenelor teoretice și practice pentru categoria sau subcategoria corespunzătoare.

Sunt prevăzute reguli separate pentru permisele de conducere care conțin mai multe categorii.

Dacă unele categorii au fost obținute înainte de 1 aprilie 2027, iar altele — după această dată, procedura specială de echivalare va fi aplicată doar pentru categoriile obținute până la termenul stabilit.

Pentru categoriile obținute după 1 aprilie 2027 va fi necesară parcurgerea procedurii generale de obținere a dreptului de a conduce.

Potrivit notei informative la proiect, modificările urmăresc sporirea încrederii în permisele de conducere moldovenești și facilitarea recunoașterii acestora în străinătate.

MAI indică, de asemenea, cazuri în care autoritățile din Regatul Unit au refuzat să preschimbe unele permise de conducere moldovenești, care anterior au fost obținute prin procedura specială de echivalare, fără susținerea examenelor.

Documentul semnalează și problema verificării pregătirii șoferilor: autoritățile constituționale, potrivit explicațiilor MAI, nu dispun de toate informațiile necesare pentru a confirma nivelul de pregătire al șoferilor și autenticitatea documentelor eliberate în regiunea transnistreană.

Astfel, după 1 aprilie 2027, pentru noii candidați din stânga Nistrului și Bender va fi aplicată procedura generală de obținere a dreptului de a conduce vehicule, în timp ce pentru cei care au obținut dreptul de a conduce înainte de această dată va fi menținută posibilitatea de a beneficia de procedura specială.