Datele de la contoarele inteligente vor fi citite de la distanță și prelucrate automat.

Datele de la „contoarele inteligente” instalate la consumatori în Republica Moldova vor putea fi citite de la distanță și prelucrate automat.

Acest lucru va deveni posibil după conectarea contoarelor la infrastructura digitală, care va colecta automat datele privind consumul, le va verifica și le va pune la dispoziția operatorilor pentru monitorizarea rețelelor, analiza consumului și emiterea facturilor, transmite moldpres.md.

O astfel de posibilitate este asigurată datorită platformelor HES (Head-End System) și MDMS (Meter Data Management System), achiziționate din fondurile oferite de guvernul Italiei prin PNUD în Republica Moldova. Platformele vor fi integrate în infrastructura existentă și vor deveni complet operaționale în termen de 12 luni.

Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Carolina Novac, a subliniat că noul sistem le va permite operatorilor să gestioneze rețelele mai eficient, să identifice mai rapid incidentele și să ofere servicii de calitate mai bună consumatorilor, care vor putea beneficia de tarife diferențiate.

Contoarele inteligente măsoară consumul de energie electrică și transmit informația prin concentratoare de date și rețele de comunicații. Platforma HES va primi aceste date direct de la contoare, va planifica preluarea indexurilor și va controla funcționarea dispozitivelor. Platforma va permite, de asemenea, configurarea de la distanță a contoarelor, fără deplasarea echipelor tehnice la fața locului. Conexiunea este bidirecțională: pe lângă colectarea datelor, operatorii vor putea transmite comenzi operative către contoarele inteligente. Prin intermediul HES pot ajunge, de asemenea, notificări privind întreruperile de energie electrică, defecțiuni sau posibile intervenții neautorizate în funcționarea contoarelor.

Datele colectate vor fi transmise în continuare către platforma MDMS, unde vor fi verificate, procesate și stocate, iar apoi utilizate pentru gestionarea rețelelor, analiza consumului și emiterea facturilor. În cazul în care un anumit index lipsește sau este eronat, sistemul va putea identifica problema și va aplica regulile necesare pentru evaluarea sau corectarea informației. Toate modificările vor fi înregistrate, pentru a asigura posibilitatea de a urmări întregul traseu al datelor.

Împreună, platformele HES și MDMS vor asigura circulația automată a datelor de la contorul instalat la consumator până la sistemele operatorilor de distribuție și ale furnizorilor de energie electrică.

În prezent, cu sprijinul guvernului Italiei și PNUD, au fost instalate 44.520 de contoare inteligente la consumatori în zonele de distribuție „Nord” și „Centru-Sud”, împreună cu echipamentele aferente necesare pentru funcționarea lor, inclusiv concentratoare de date și module de comunicații. Proiectul-pilot se realizează în parteneriat cu Ministerul Energiei.

Până la sfârșitul anului 2027, se așteaptă ca numărul dispozitivelor instalate în Republica Moldova să depășească 100.000. Punerea în funcțiune a platformelor HES și MDMS va crea baza digitală necesară pentru dezvoltarea sistemului inteligent de evidență la nivel național.