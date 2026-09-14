Cutasevici: Violența domestică a afectat peste 17.000 de copii în 2025.

Autoritățile responsabile de protecția copiilor trebuie să intervină în cazurile de violență domestică, inclusiv atunci când minorii nu sunt victime directe, dar devin martori ai violenței în familie.

Despre aceasta, deputata Angela Cutasevici a declarat în cadrul audierilor publice din Parlament, organizate după tragedia de la Măgdăcești, scrie rupor.md.

Potrivit Angelei Cutasevici, în anul 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 843 de victime ale infracțiunilor legate de violența în familie, iar circa 17 400 de copii s-au aflat în situație de risc. În 615 cazuri, copiii au fost înregistrați drept victime ale violenței.

Angela Cutasevici consideră că efectele violenței în familie asupra copiilor trebuie evaluate și în cazurile în care minorii nu au fost supuși direct violenței, însă au devenit martori ai tratamentelor crude.

„Copilul este o victimă directă, însă în multe cazuri el este prezent în timpul actelor de violență sau observă indirect tratamentele crude aplicate unui adult. În cazul de la Măgdăcești, trebuie să știm câte intervenții a efectuat autoritatea tutelară și ce servicii au fost implicate pentru protecția acestor copii”, a declarat deputata.

Angela Cutasevici a comunicat că va solicita separat informații despre acțiunile autorității tutelare în cazul de la Măgdăcești și despre măsurile întreprinse pentru protejarea copiilor din această familie.

Deputata a subliniat că protecția copiilor trebuie să fie o componentă obligatorie a activității instituțiilor statului în toate cazurile de violență în familie, chiar dacă minorii nu sunt considerați victime directe.