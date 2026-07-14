theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 21:31
12
Copiază linkul
Link copiat

Curtea de Apel menține achitarea lui Alexandr Stoianoglo

Curtea de Apel a menținut achitarea fostului procuror general Alexandr Stoianoglo în dosarul privind plata indemnizației de concediere fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Curtea de Apel menține achitarea lui Alexandr Stoianoglo.
Curtea de Apel menține achitarea lui Alexandr Stoianoglo.

Potrivit fostului procuror general, instanța i-a confirmat nevinovăția și a recunoscut că fapta care i se impută nu este o infracțiune. De asemenea, a fost menținută fără modificări sentința de achitare a fostului șef al departamentului de resurse umane al Procuraturii Generale a Republicii Moldova, cercetat în același dosar, transmite rupor.md.

Stoianoglo a amintit că a fost acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu în legătură cu plata indemnizației de concediere acordate fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale. Potrivit afirmațiilor sale, a fost vorba despre o eroare tehnică, iar întreaga sumă a fost restituită integral statului.

„Instanța a confirmat ceea ce era evident. Dar, din păcate, prețul acestei istorii fabricate va fi plătit din nou de cetățeni. Tocmai de aceea societatea trebuie să-i cunoască pe cei care au acceptat să îndeplinească această comandă.

Victor Furtună este procurorul care m-a reținut, a efectuat percheziții, a condus ancheta penală, a solicitat arestarea și a semnat acuzația. Recent, acesta a trecut cu succes procedura de vetting.

Cristina Gladcov, Petru Iarmaliuc și Elena Cazacov sunt procurorii care au reprezentat acuzarea de stat în instanță și au cerut condamnarea mea la opt ani de închisoare pentru o faptă care nu a existat. Ultima dintre aceștia a trecut, de asemenea, cu succes procedura de vetting.

Lilian Carp este deputatul a cărui plângere a declanșat întregul mecanism represiv împotriva mea”, a scris Alexandr Stoianoglo.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici