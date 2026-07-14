Curtea de Apel menține achitarea lui Alexandr Stoianoglo.

Curtea de Apel a menținut achitarea fostului procuror general Alexandr Stoianoglo în dosarul privind plata indemnizației de concediere fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Potrivit fostului procuror general, instanța i-a confirmat nevinovăția și a recunoscut că fapta care i se impută nu este o infracțiune. De asemenea, a fost menținută fără modificări sentința de achitare a fostului șef al departamentului de resurse umane al Procuraturii Generale a Republicii Moldova, cercetat în același dosar, transmite rupor.md.

Stoianoglo a amintit că a fost acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu în legătură cu plata indemnizației de concediere acordate fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale. Potrivit afirmațiilor sale, a fost vorba despre o eroare tehnică, iar întreaga sumă a fost restituită integral statului.

„Instanța a confirmat ceea ce era evident. Dar, din păcate, prețul acestei istorii fabricate va fi plătit din nou de cetățeni. Tocmai de aceea societatea trebuie să-i cunoască pe cei care au acceptat să îndeplinească această comandă.

Victor Furtună este procurorul care m-a reținut, a efectuat percheziții, a condus ancheta penală, a solicitat arestarea și a semnat acuzația. Recent, acesta a trecut cu succes procedura de vetting.

Cristina Gladcov, Petru Iarmaliuc și Elena Cazacov sunt procurorii care au reprezentat acuzarea de stat în instanță și au cerut condamnarea mea la opt ani de închisoare pentru o faptă care nu a existat. Ultima dintre aceștia a trecut, de asemenea, cu succes procedura de vetting.

Lilian Carp este deputatul a cărui plângere a declanșat întregul mecanism represiv împotriva mea”, a scris Alexandr Stoianoglo.