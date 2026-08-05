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noi.md logonoi
5 August 2026, 22:29
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Curtea de Apel a menținut în vigoare condamnarea fostului deputat Sergiu Stati

Curtea de Apel Centru a menținut în vigoare condamnarea fostului deputat al Republicii Moldova și a fostului ambasador pentru însărcinări speciale Serghei Stati pentru îmbogățire ilegală.

Curtea de Apel a menținut în vigoare condamnarea fostului deputat Serghei Stati.
Curtea de Apel a menținut în vigoare condamnarea fostului deputat Serghei Stati.

El trebuie să achite în favoarea statului peste 2,4 milioane de lei, transmite noi.md

Prin decizia pronunțată pe 5 august 2026, judecătorii au respins ca neîntemeiate atât apelul procurorilor, care au cerut aplicarea unei pedepse mai aspre, cât și apelul avocaților inculpatului, care au solicitat achitarea acestuia. 

Astfel, a fost menținută sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 14 august 2025, prin care Sergiu Stati a fost găsit vinovat de îmbogățire ilicită și condamnat la o amendă în valoare de 450 000 de lei. 

În plus, fostul deputat a fost lipsit pe 12 ani de dreptul de a ocupa funcții publice sau funcții publice cu responsabilitate, precum și de a lucra în sectorul public. 

Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea specială în favoarea statului a sumei de 1.976.392,16 lei, care este considerată valoarea bunurilor obținute în urma săvârșirii infracțiunii. 

Decizia Curții de Apel este definitivă și urmează să fie pusă în executare din momentul pronunțării. Ea poate fi contestată la Înalta Curte de Justiție în termen de două luni.

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