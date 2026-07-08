Curtea de Apel a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar al BEM.

Curtea de Apel Centru a menținut sentința fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii” (BEM).

Viorel Bârca va petrece 10 ani după gratii și va fi obligat să achite suma de 100 de milioane de dolari în beneficiul SA „Banca de Economii”, transmite rupor.md.

Prin decizia din 8 iulie 2026, judecătorii au respins apelurile atât ale apărării, cât și ale acuzării, menținând verdictul instanței de fond din 29 ianuarie 2024 ca fiind legal și întemeiat.

Condamnatul va executa pedeapsa de 10 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. I se interzice să activeze în sectorul financiar-bancar timp de 5 ani după eliberare.

Întreaga sumă a prejudiciului (100 de milioane de dolari) va fi recuperată în favoarea Băncii de Economii aflate în proces de lichidare, la cursul stabilit de Banca Națională a Moldovei în ziua executării sentinței. Pentru garantarea achitării prejudiciului, instanța a menținut sechestrul asupra a jumătate din bunurile condamnatului, evaluate la aproximativ 4 milioane de lei. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Detaliile dosarului penal: