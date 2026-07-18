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logos.press.md logologos
18 Iulie 2026, 13:14
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Curtea Constituțională nu s-a opus înființării camerelor agricole în Moldova

Curtea Constituțională a considerat sesizarea deputaților Serghei Ivanov și Alexandr Berlinschi „inadmisibilă pentru examinare în fond”.

Curtea Constituțională nu s-a opus înființării camerelor agricole în Moldova.
Curtea Constituțională nu s-a opus înființării camerelor agricole în Moldova.

Discuția a vizat verificarea conformității cu normele Constituției Republicii Moldova a legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole (nr. 39 din 06.03.26), transmite logos-pres.md.

Este important de reamintit că deputații din „Partidul Nostru” s-au adresat Curții Constituționale cu solicitarea de a verifica constituționalitatea legii menționate anul trecut.

Potrivit opiniei lor, legea prevede aderarea obligatorie a producătorilor agricoli la camerele agricole fără consimțământul acestora, precum și impune obligații financiare și administrative.

„Această lege are un caracter abuziv, este neconstituțională și încalcă libertățile fundamentale ale fermierilor. Astăzi statul datorează agricultorilor aproximativ 4 miliarde de lei, iar ce face puterea? În loc să achite datoriile, adoptă o lege care obligă producătorii agricoli să se asocieze. Mai mult, aceștia sunt obligați nu doar să adere la camerele agricole, ci și să plătească cotizații”, a declarat atunci deputatul Alexandr Berlinschi jurnaliștilor în fața sediului Curții Constituționale.

De asemenea, este relevant de menționat că încercările autorităților de a accelera procesul de formare a camerelor agricole au fost criticate de numeroase organizații din sectorul agroalimentar al Moldovei, inclusiv de Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar CAPA.

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