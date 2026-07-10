Curierul unei rețele de droguri, reținut cu 16 pachețele cu MDMA asupra lui.

Polițiștii sectorului Botanica au reținut un bărbat de 31 de ani, din Chișinău, suspectat de implicare într-un grup infracțional specializat în traficul de droguri.

Potrivit datelor anchetei, bărbatul a avut rolul de curier. El ascundea drogurile în ascunzișuri, după care transmitea coordonatele acestora cumpărătorilor prin intermediul aplicației Telegram.

Ca urmare a măsurilor operative, forțele de ordine l-au reținut pe suspect în flagrant în momentul în care plasa drogurile în ascunzișuri.

La percheziția corporală, asupra bărbatului au fost găsite 16 plicuri cu o substanță cristalină, care, conform datelor preliminare, este MDMA.

Prin decizia instanței, suspectul a fost arestat pentru 30 de zile.

Conform legislației, dacă vina sa va fi dovedită, riscă până la 15 ani de închisoare.

Ancheta continuă.