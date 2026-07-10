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10 Iulie 2026, 15:16
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Curierul unei rețele de droguri, reținut cu 16 pachețele cu MDMA asupra lui

Polițiștii sectorului Botanica au reținut un bărbat de 31 de ani, din Chișinău, suspectat de implicare într-un grup infracțional specializat în traficul de droguri.

Curierul unei rețele de droguri, reținut cu 16 pachețele cu MDMA asupra lui.
Curierul unei rețele de droguri, reținut cu 16 pachețele cu MDMA asupra lui.

Potrivit datelor anchetei, bărbatul a avut rolul de curier. El ascundea drogurile în ascunzișuri, după care transmitea coordonatele acestora cumpărătorilor prin intermediul aplicației Telegram.

Ca urmare a măsurilor operative, forțele de ordine l-au reținut pe suspect în flagrant în momentul în care plasa drogurile în ascunzișuri.

La percheziția corporală, asupra bărbatului au fost găsite 16 plicuri cu o substanță cristalină, care, conform datelor preliminare, este MDMA.

Prin decizia instanței, suspectul a fost arestat pentru 30 de zile.

Conform legislației, dacă vina sa va fi dovedită, riscă până la 15 ani de închisoare.

Ancheta continuă.

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