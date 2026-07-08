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rupor.md logorupor
8 Iulie 2026, 21:18
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CSP nu a confirmat nepromovarea vettingului de către adjunctul procurorului-șef al PA, Ion Pripa

Consiliul Superior al Procurorilor nu a aprobat raportul negativ al Comisiei de Evaluare a Procurorilor privind adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa. Consiliul a dispus efectuarea unei noi evaluări.

CSP nu a confirmat nepromovarea vettingului de către adjunctul procurorului-șef al PA, Ion Pripa.
CSP nu a confirmat nepromovarea vettingului de către adjunctul procurorului-șef al PA, Ion Pripa.

Decizia a fost luată în ședința din 8 iulie. Niciun membru al CSP nu a votat pentru aprobarea raportului comisiei, nouă fiind împotrivă. În cele din urmă, consiliul a respins raportul din 8 iunie 2026 și a decis reluarea procedurii de evaluare.

În cadrul audierilor publice, lui Ion Pripa i s-au cerut explicații privind trei aspecte: diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare al unui apartament, cheltuielile pentru renovarea unui alt apartament, precum și importul și utilizarea unui autovehicul cu destinație specială. Anume acest ultim aspect a stat la baza concluziei negative a Comisiei.

Sursă
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