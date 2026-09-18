CSM va cheltui până la un milion de lei pentru pregătirea restaurării fostei clădiri a CFM.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat o licitație pentru elaborarea documentației pentru restaurarea și repararea fostei clădiri a „Căii Ferate din Moldova" de pe strada Vlaicu Pârcălab, 48.

Valoarea maximă a achiziției constituie 1 milion de lei fără TVA.

În această sumă sunt incluse studiile preliminare privind clădirea, expertiza tehnică, studiul de fezabilitate și elaborarea schiței de proiect. Lucrările de reparație propriu-zise nu sunt incluse în actuala licitație, scrie rupor.md.

Potrivit MTender, pentru studii au fost prevăzuți 110 de mii de lei, pentru expertiza tehnică – 220 de mii, pentru studiul de fezabilitate – 270 de mii, iar pentru schița de proiect – 400 de mii de lei. Câștigătorul va fi ales în funcție de cel mai mic preț propus. Cererile sunt acceptate până la 6 octombrie.

Clădirea a fost construită în anii 1880. Anterior, aici era amplasată judecătoria de circumscripție, iar în prezent aceasta este inclusă în Registrul monumentelor de arhitectură, artă și istorie de importanță națională.

În iunie, Guvernul a transmis Consiliului Superior al Magistraturii două clădiri cu trei etaje ale Căii Ferate din Moldova, situate pe strada Vlaicu Pârcălab, 48. Suprafața lor totală constituie 1668,2 metri pătrați.