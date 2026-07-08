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ipn
8 Iulie 2026, 08:42
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Crucea Roșie a alocat Moldovei 3,5 milioane de lei pentru victimele inundațiilor

Republica Moldova va primi aproximativ 164.000 de franci elvețieni (peste 3,5 milioane de lei) pentru sprijinirea familiilor afectate de inundațiile din mai și iunie.

Crucea Roșie a alocat Moldovei 3,5 milioane de lei pentru victimele inundațiilor.
Crucea Roșie a alocat Moldovei 3,5 milioane de lei pentru victimele inundațiilor.

Fondurile au fost alocate de Federația Internațională a Societăților Crucii Roșii și Semilunii Roșii din Fondul de Răspuns de Urgență pentru Dezastre Naturale, informează ipn.md.

Despre acordarea ajutorului financiar s-a anunțat în cadrul întâlnirii secretarului de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Corina Călugăru, cu directoarea regională IFRC pentru Europa, Birgitte Bischoff Ebbesen.

Potrivit MAE, părțile au discutat sprijinul pe care IFRC îl oferă prin intermediul Societății Crucii Roșii a Republicii Moldova în domeniul ajutorului umanitar și suportului psihosocial pentru persoanele afectate de situații de criză. O atenție deosebită a fost acordată gestionării fluxului de refugiați ucraineni și măsurilor de răspuns la consecințele dezastrelor naturale.

Sursă
ipn
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