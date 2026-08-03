Cozi la ieșirea din Moldova: Punctul de trecere Sculeni este suprasolicitat.

În punctul de trecere a frontierei „Sculeni” se înregistrează, în prezent, un trafic intens de pasageri și de vehicule.

Direcția de ieșire din țară este suprasolicitată. Punctele de trecere sunt deschise în toate direcțiile, fiind pusă în aplicare procedura de tip revers, transmite rupor.md.

În contextul creșterii volumului de trafic, călătorilor li se recomandă, pe cât posibil, să aleagă puncte de trecere alternative, precum PTF „Costești”, PTF „Leova” sau PTF „Cahul”.