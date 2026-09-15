Costiuc, despre apelul lui Hajder de a păstra bonul pentru lemne: Veți intra în curți ca să verificați?.

Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a reacționat la declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, privind verificarea provenienței lemnelor de foc din gospodăriile cetățenilor din Moldova.

Costiuc a pus la îndoială legalitatea unor astfel de verificări și a întrebat în ce condiții polițiștii sau inspectorii de mediu vor putea intra în curțile oamenilor, informează omniapress.md.

„Acest om, care este ministru, nu înțelege un lucru: în baza cărui temei veți intra în gospodăriile oamenilor, dacă este vorba despre polițistul de sector sau inspectorul de mediu? Aveți o hotărâre, a fost pornit un dosar penal?” — a spus Costiuc.

El susține că există situații în care proprietarii de terenuri pot tăia anumite categorii de arbori și îi pot transporta în propria gospodărie fără autorizația de mediu la care fac referire autoritățile.

„Sunt oameni care au până la 0,25 de ari și care își pot tăia copacii fără autorizație de mediu și îi pot duce acasă. Aveți toate instrumentele, iar tot ce trebuie să faceți este să-i verificați, prin Moldsilva și agențiile subordonate, pe cei care repartizează și taie lemne de foc, pe cei care repartizează pădurea, o taie și o vând ilegal” — a declarat liderul partidului.

Totodată, Costiuc a îndemnat autoritățile să se concentreze asupra modului în care sunt exploatate pădurile și asupra posibilelor încălcări din sectorul forestier, înainte de a verifica lemnele de foc din curțile cetățenilor.

„Și ați ajuns să ne spuneți că, vedeți, veți verifica actele moldovenilor. Mai întâi verificați-vă pe voi înșivă, pentru că de aici trebuie să începeți. Tăiați suprafețe mari, prin reprezentanții Moldsilva indicați că ați tăiat mai puțin, după care jumătate din lemn îl vindeți ilegal, iar banii îi puneți în propriile buzunare” — a acuzat Costiuc.

Politicianul leagă riscul defrișărilor ilegale și de situația economică a populației, în special de cheltuielile tot mai mari pentru încălzire. El susține că majorarea prețurilor la gaze și energie electrică ar putea forța unii oameni să folosească lemne de foc pentru a-și încălzi locuințele.

„Nimeni nu va putea păzi și proteja pădurile noastre, pentru că sărăcia îi împinge pe oameni, iar oamenii noștri vor merge în pădure, fiindcă nu pot achita facturile și nu își pot permite luxul de a plăti asemenea prețuri pentru resurse energetice. Vor tăia cât vor putea, ca să nu înghețe iarna în casă. Voi ați adus lucrurile până aici, până la sărăcie, iar acum mai și amenințați că veți intra în gospodării și veți verifica proveniența lemnelor de foc. Nu vă este rușine?” — a spus politicianul.

Amintim că ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că, înainte de a cumpăra lemn, cetățenii trebuie să îi verifice proveniența și prețul oficial de vânzare, precum și să solicite un bon fiscal sau o chitanță, care se recomandă a fi păstrată.

Ministerul Mediului avertizează că lemnul procurat fără acte nu garantează proveniența sa legală, iar cumpărarea de la vânzători neautorizați contribuie la circulația ilegală a lemnului și îngreunează lupta împotriva defrișărilor ilegale.