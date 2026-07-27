27 Iulie 2026, 13:54
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Copilul rănit în urma accidentului rutier de la Bălți se află în stare gravă
Un copil de cinci ani, care a fost lovit duminică seara, 26 iulie, de un automobil în municipiul Bălți, a fost internat în secția de terapie intensivă.
Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici.
Totodată, Andreea Galici a precizat că minorul se află într-o stare gravă, dar stabilă, scrie rupor.md.
Reamintim că la volanul mașinii Nissan Qashqai se afla un tânăr de 21 de ani. Acesta a lovit copilul în momentul în care traversa strada prin loc nepermis.
Șoferul era în stare de ebrietate.