Copilul rănit în urma accidentului rutier de la Bălți se află în stare gravă.

Un copil de cinci ani, care a fost lovit duminică seara, 26 iulie, de un automobil în municipiul Bălți, a fost internat în secția de terapie intensivă.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici.

Totodată, Andreea Galici a precizat că minorul se află într-o stare gravă, dar stabilă, scrie rupor.md.

Reamintim că la volanul mașinii Nissan Qashqai se afla un tânăr de 21 de ani. Acesta a lovit copilul în momentul în care traversa strada prin loc nepermis.

Șoferul era în stare de ebrietate.