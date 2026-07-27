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rupor.md logorupor
27 Iulie 2026, 13:54
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Copilul rănit în urma accidentului rutier de la Bălți se află în stare gravă

Un copil de cinci ani, care a fost lovit duminică seara, 26 iulie, de un automobil în municipiul Bălți, a fost internat în secția de terapie intensivă.

Copilul rănit în urma accidentului rutier de la Bălți se află în stare gravă.
Copilul rănit în urma accidentului rutier de la Bălți se află în stare gravă.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici.

Totodată, Andreea Galici a precizat că minorul se află într-o stare gravă, dar stabilă, scrie rupor.md.

Reamintim că la volanul mașinii Nissan Qashqai se afla un tânăr de 21 de ani. Acesta a lovit copilul în momentul în care traversa strada prin loc nepermis.

Șoferul era în stare de ebrietate.

Sursă
rupor.md logorupor
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