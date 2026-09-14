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unimedia.info logounimedia
14 Septembrie 2026, 13:14
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Copilul rănit în accidentul rutier de lângă Strășeni rămâne în stare extrem de gravă

Fetița de șase ani, care a avut de suferit într-un accident rutier în apropierea satului Făgureni, raionul Strășeni, rămâne în stare extrem de gravă.

Copilul rănit în accidentul rutier de lângă Strășeni rămâne în stare extrem de gravă.
Copilul rănit în accidentul rutier de lângă Strășeni rămâne în stare extrem de gravă.

Copila a fost transportată la Institutul Mamei și Copilului și internată în secția de terapie intensivă.

Purtătorul de cuvânt al instituției medicale, Maxim Cazacu, a comunicat că fetița a fost internată după un accident rutier cu politraumatism. În prezent, aceasta primește îngrijirile medicale necesare și se află sub supravegherea permanentă a medicilor, scrie unimedia.info.

Amintim că accidentul s-a produs în noaptea de 13 septembrie. Automobilul în care se afla o familie cu un copil de șase ani a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un canal de evacuare a apelor, în apropiere de Făgureni. Fetița a fost transportată la spital în stare gravă.

La fața locului, testarea unui bărbat de 39 de ani a indicat 0,85 mg/l alcool în aerul expirat. Poliția urmează să stabilească cine se afla la volanul automobilului în momentul accidentului, precum și să clarifice toate circumstanțele celor întâmplate.

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