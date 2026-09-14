Copilul rănit în accidentul rutier de lângă Strășeni rămâne în stare extrem de gravă.

Fetița de șase ani, care a avut de suferit într-un accident rutier în apropierea satului Făgureni, raionul Strășeni, rămâne în stare extrem de gravă.

Copila a fost transportată la Institutul Mamei și Copilului și internată în secția de terapie intensivă.

Purtătorul de cuvânt al instituției medicale, Maxim Cazacu, a comunicat că fetița a fost internată după un accident rutier cu politraumatism. În prezent, aceasta primește îngrijirile medicale necesare și se află sub supravegherea permanentă a medicilor, scrie unimedia.info.

Amintim că accidentul s-a produs în noaptea de 13 septembrie. Automobilul în care se afla o familie cu un copil de șase ani a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un canal de evacuare a apelor, în apropiere de Făgureni. Fetița a fost transportată la spital în stare gravă.

La fața locului, testarea unui bărbat de 39 de ani a indicat 0,85 mg/l alcool în aerul expirat. Poliția urmează să stabilească cine se afla la volanul automobilului în momentul accidentului, precum și să clarifice toate circumstanțele celor întâmplate.