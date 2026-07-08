Copiii refugiați din Ucraina vor primi 10% din locuri la admiterea în școlile din Moldova.

Copiii refugiați din Ucraina vor avea asigurată o cotă de 10% din locurile disponibile la admiterea în clasele I și a X-a din Republica Moldova, pentru anul școlar 2026-2027.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în cadrul unei sesiuni de informare pentru părinții acestora, transmite moldova1.md.

Procedurile de înscriere a copiilor ucraineni în școlile din R. Moldova și birocrația au fost simplificate substanțial, au dat asigurări autoritățile.

Printre măsurile întreprinse se numără extinderea claselor cu predare în limba ucraineană la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din municipiul Chișinău, unde elevii vor studia obligatoriu și limba română.

De asemenea, la solicitarea părinților, în instituțiile de învățământ în care limba ucraineană nu este predată pot fi deschise cercuri de studiere a acesteia, pentru susținerea păstrării limbii materne și a identității culturale a copiilor refugiați.

În același timp, pentru a facilita integrarea acestora în sistemul educațional, pe piața muncii și în societatea din Republica Moldova, sunt organizate cursuri de limba română atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Copiii refugiați beneficiază, de asemenea, de acces la manuale și materiale didactice, servicii de sprijin psihopedagogic, precum și de suport oferit prin colaborarea dintre autoritățile publice locale și partenerii internaționali.

Potrivit datelor MEC, în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova sunt înscriși 2.879 de copii și tineri refugiați din Ucraina. Alți 857 de copii frecventează instituțiile de educație timpurie.

În același timp, o parte dintre copiii refugiați își continuă studiile în regim online, urmând curriculumul din Ucraina și menținând legătura cu sistemul educațional din țara de origine.