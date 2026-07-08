Contrabanda cu țigări în regiune, în scădere: Ponderea producției din R. Moldova s-a redus cu 8,7%.

Lupta împotriva traficului ilegal de produse din tutun rămâne una dintre prioritățile Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Datorită analizei constante a riscurilor, controlului vamal și investigațiilor, instituția previne și documentează cazurile de contrabandă împreună cu partenerii naționali și internaționali, transmite rupor.md.

În primele șase luni ale anului 2026, Direcția urmărire penală a Serviciului Vamal a pornit două cauze penale privind traficul ilegal cu produse din tutun. În aceeași perioadă, a fost documentată activitatea a patru grupări criminale și a fost stabilită identitatea a peste 15 persoane implicate.

În aceeași perioadă au fost prevenite numeroase tentative de scoatere ilegală a țigaretelor din țară. Printre acestea se numără o tentativă de transport a peste 5,5 milioane de țigarete, precum și o operațiune comună cu autoritățile române, în urma căreia au fost descoperite 550.000 de țigarete. De asemenea, la punctele vamale de frontieră au fost stopate 47 de tentative de transport ilegal de produse din tutun, iar alte cinci cazuri au fost depistate de echipele mobile ale Serviciului Vamal.

Aceste rezultate sunt confirmate și de indicatorii independenți ai pieței țigaretelor ilegale din România. Potrivit cercetărilor companiei Novel Research, ponderea produselor care, conform metodologiei studiului, au fost identificate ca având origine din Republica Moldova pe piața ilegală din România a scăzut de la 23,8% în noiembrie 2025 la 18,3% în februarie 2026, iar apoi la 15,1% în mai 2026. Astfel, în două studii consecutive, indicatorul a scăzut cu 8,7 puncte procentuale.

Totodată, autoritățile subliniază că comerțul ilegal cu produse din tutun rămâne un fenomen infracțional transfrontalier complex. Anchetele arată că rețelele criminale folosesc adesea rute prin mai multe țări, iar semnele exterioare de pe ambalaje nu reflectă întotdeauna originea reală a produselor.

Un exemplu recent, descoperit de autoritățile române, a demonstrat complexitatea unor astfel de scheme: aproximativ 360.000 de pachete de țigarete cu inscripții în limba română au fost găsite într-un camion care transporta oficial peste 15 tone de căpșuni din Ucraina în România. Țigaretele erau ascunse printre marfă.