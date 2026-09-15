Consumatorii vor putea compara online prețurile la energia electrică și gaze.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a lansat, la 15 septembrie 2026, Comparatorul de prețuri pentru energie electrică și gaze naturale.

Acesta este un instrument digital public și gratuit destinat consumatorilor casnici și non-casnici, transmite logos-pres.md.

Astfel, consumatorii pot compara costul estimativ și principalele condiții ale ofertelor, fără a colecta și analiza separat informațiile de la fiecare furnizor.

„Este important de menționat că această platformă nu vinde și nu cumpără energie electrică sau gaze și nu recomandă vreun furnizor. Este o platformă independentă, un spațiu unic pentru compararea ofertelor de furnizare destinate consumatorilor casnici și noncasnici, pentru a face o alegere informată”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă membrul Consiliului ANRE, Constantin Borosan.

El a prezentat, de asemenea, principiul de funcționare al platformei. În prezent, aceasta funcționează în regim de testare, iar de la 1 octombrie va fi disponibilă integral.

Pentru a obține rezultatele, utilizatorul selectează tipul de energie, indică localitatea, tipul de consumator, nivelul de conectare și introduce volumul anual estimat de consum. În funcție de parametrii selectați, serviciul afișează ofertele disponibile și costul estimativ pentru un an.

Rezultatele prezentate sunt orientative și depind de datele introduse de utilizator, de volumul efectiv de consum și de condițiile ofertei concrete. Prin urmare, la alegerea unei oferte trebuie luate în considerare nu doar costul calculat, ci și termenul de valabilitate al contractului, structura prețului și alte condiții aplicabile.

Dezvoltarea serviciului a fost realizată cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Italiei, în cadrul eforturilor de sporire a transparenței și de extindere a accesului consumatorilor la informații actuale despre piața energetică.