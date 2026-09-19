Consiliul Superior al Procurorilor caută trei inspectori: Termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit

A fost prelungit până la 12 octombrie 2026 inclusiv termenul de depunere a dosarelor la concursul de selectare a trei inspectori în cadrul Inspecției Procurorilor.

Candidații trebuie să aibă studii juridice superioare, cel puțin 10 ani vechime în specialitate, o reputație ireproșabilă și să nu aibă antecedente penale, transmite rupor.md

Dosarul se depune la Aparatul CSP și trebuie să includă o cerere, copia actului de identitate, CV-ul, copia diplomei, certificatul de cazier judiciar, certificatul medical, confirmarea vechimii în muncă, referința de la ultimul loc de muncă, declarația de avere pentru ultimul an, scrisoarea de motivare și declarația privind veridicitatea datelor.

Lista de literatură pentru pregătirea pentru concurs este disponibilă pe site-ul oficial al CSP, la rubrica „Hotărâri”. Anterior, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat deja lansarea acestui concurs, reamintind despre cerința strictă privind vechimea profesională a participanților.