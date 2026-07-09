Consiliul Europei: Moldova, printre liderii în aplicarea alternativelor la detenția în închisoare.

Numărul persoanelor aflate sub supraveghere probatorie în locul executării pedepsei în penitenciare continuă să crească în Europa.

Conform studiului anual publicat pe 9 iulie de Consiliul Europei SPACE II pentru anul 2025, Republica Moldova se numără printre țările cu cel mai ridicat nivel de aplicare a măsurilor alternative de pedeapsă, scrie logos-pres.md.

În document se menționează că, la 31 ianuarie 2025, în țările europene erau sub supravegherea serviciilor de probațiune peste 1,43 milioane de persoane. Comparativ cu anul precedent, numărul acestora a crescut cu 2,7%.

Studiul acoperă 48 de servicii de probațiune din 46 de state membre ale Consiliului Europei și analizează aplicarea măsurilor care permit condamnaților să rămână în societate în loc să fie încarcerați în instituții penitenciare. Acestea includ monitorizarea electronică, munca în folosul comunității, arestul la domiciliu, tratamentul, regimul semi-libertate și eliberarea condiționată.

Autorii raportului subliniază că extinderea aplicării acestor măsuri are loc în contextul problemei persistente a supraaglomerării închisorilor europene. Potrivit studiului SPACE I, publicat de Consiliul Europei în mai, aproape jumătate din sistemele penitenciare europene se confruntă deja cu supraaglomerare sau funcționează aproape la capacitate maximă.

Moldova a intrat în grupul țărilor cu un nivel ridicat de probațiune

După numărul persoanelor aflate sub supraveghere de probațiune, Republica Moldova a ocupat unul dintre locurile fruntașe printre statele europene.

La calcularea numărului de cetățeni aflați sub supraveghere la 100.000 de locuitori, Moldova a înregistrat 320 de persoane, fiind depășită doar de Polonia (652), Turcia (495), Georgia (468), Armenia (430) și Albania (387).

Dacă se iau în considerare țările în care statistica este ținută după numărul măsurilor aplicate, nu doar după numărul persoanelor, indicatorul Moldovei este de 384 de cazuri la 100.000 de locuitori, ceea ce reprezintă, de asemenea, una dintre cele mai ridicate valori din Europa.

În același timp, valoarea mediană pentru țările europene este de 154 de persoane la 100.000 de locuitori.

Cercetătorii subliniază că aceste diferențe semnificative reflectă particularitățile sistemelor naționale de justiție penală și nu permit compararea directă a eficienței serviciilor de probațiune între țări.

Probațiunea este folosită mai frecvent în locul încarcerării

Potrivit studiului, în 28 din cele 36 de țări care au furnizat date comparabile atât privind probațiunea, cât și numărul deținuților, nivelul aplicării probațiunii a fost mai mare decât cel al populației penitenciare.

Șeful grupului de cercetare SPACE, profesorul Marcelo Aebi de la Universitatea din Lausanne, a menționat că nu există un indicator universal pentru evaluarea eficienței probațiunii.

Potrivit acestuia, măsurile alternative sunt orientate în primul rând spre integrarea socială a infractorilor, astfel că evaluarea extinderii aplicării lor trebuie făcută doar în raport cu numărul deținuților.

Studiul arată, de asemenea, că femeile reprezintă 10,7% din totalul persoanelor aflate sub supraveghere de probațiune, în timp ce în rândul deținuților ponderea lor este aproape dublu mai mică – 5,4%. Proporția cetățenilor străini aflați sub supraveghere de probațiune este de aproximativ 10%, ceea ce este semnificativ mai mic decât în instituțiile penitenciare, unde străinii constituie circa 17% din deținuți.

Studiile anuale SPACE I și SPACE II sunt elaborate pentru Consiliul Europei de specialiști ai Universității din Lausanne și sunt considerate una dintre principalele surse de statistică comparativă privind sistemele penitenciare și serviciile de probațiune din statele europene.