Consiliul Concurenței propune noi reguli pentru clarificarea noțiunii de concentrare economică.

Consiliul Concurenței a elaborat un proiect de decizie privind aprobarea Instrucțiunii referitoare la noțiunea de concentrare economică.

Acesta reprezintă un document care va detalia aplicarea regulilor în domeniul controlului concentrațiilor economice.

Inițiativa este justificată de necesitatea armonizării legislației naționale cu standardele Uniunii Europene, în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, transmite logos-pres.md.

Potrivit instituției, cadrul normativ actual, reglementat de Legea nr. 183/2012 privind controlul concentrațiilor economice, nu oferă suficientă claritate în privința unor concepte esențiale, cum ar fi controlul și influența decisivă asupra întreprinderii, tranzacțiile interdependente sau criteriile funcționalității complete a întreprinderilor comune, se arată în proiectul documentului.

În lipsa unor clarificări detaliate, companiile se confruntă cu incertitudine juridică în stabilirea obligației de notificare a tranzacțiilor, ceea ce poate conduce fie la notificări nejustificate, fie la omisiuni care afectează respectarea cerințelor.

Noua instrucțiune completează cadrul normativ, oferind clarificări detaliate privind conceptele de concentrare economică, formele de control exclusiv și comun, fuziunile de facto, tranzacțiile succesive sau interdependente, precum și regulile de calcul al cifrei de afaceri utilizate pentru stabilirea pragurilor de notificare.

De asemenea, aceasta precizează situațiile în care anumite operațiuni nu constituie o concentrare economică, inclusiv restructurările intragrup sau deținerea temporară a valorilor mobiliare de către instituțiile financiare în cursul activității lor obișnuite.

În plus, sunt descrise în detaliu metodele de identificare a întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică și metoda de calcul a cifrei de afaceri la nivel de grup, inclusiv pentru instituțiile de credit, companiile de asigurări și alte organizații financiare.

Regulatorul susține că noile reguli vor contribui la creșterea transparenței, standardizarea practicii decizionale și reducerea riscului de erori în calificarea operațiunilor economice. Potrivit proiectului, decizia ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.