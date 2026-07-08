Consiliul Audiovizualului a emis primele avize pentru platforme video online.

Platformele online ale unor televiziuni au primit pentru prima dată avize de la Consiliul Audiovizualului, după introducerea obligației de înregistrare a serviciilor care oferă conținut media audiovideo.

Decizia vizează atât site-urile proprii ale radiodifuzorilor, cât și canalele lor de Youtube, transmite rupor.md.

Primele avize au fost acordate companiilor care gestionează platformele online ale posturilor Gagauziya Radio Televizionu (GRT), Albasat, NTS, Agro TV Moldova, Busuioc TV și Popas TV. Potrivit autorității de reglementare, serviciile video permit utilizatorilor să aleagă singuri momentul în care urmăresc conținutul disponibil, fie că este vorba despre emisiuni, reportaje, filme sau alte materiale video.

În procesul de autorizare, CA a decis să trateze separat site-urile proprii ale furnizorilor și canalele acestora de pe platforma Youtube. Reprezentanții instituției au explicat că, deși ambele distribuie conținut video, ele funcționează în condiții diferite. Pe propriile pagini web, furnizorii controlează integral conținutul publicat, în timp ce pe Youtube activitatea este influențată și de regulile platformei.

Autoritatea a mai precizat că această delimitare este necesară și pentru respectarea obligațiilor de raportare prevăzute de lege. Furnizorii trebuie să prezinte anual informații despre ponderea producțiilor europene din oferta lor video, iar conținutul publicat pe site-uri poate fi diferit de cel disponibil pe canalele de YouTube.

Conform Codului serviciilor media audiovizuale, orice persoană fizică sau juridică care intenționează să lanseze un serviciu media audiovizual neliniar trebuie să notifice Consiliul Audiovizualului cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de începerea activității.