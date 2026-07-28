Consilier municipal PSRM: Sunt moldovean, care sunt români să se ducă în România să grăiască.

Consilierul din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Dinari Cojocaru, a declarat ieri, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, că vorbește în „limba moldovenească”.

În timpul discuțiilor privind proiectul de aprobare a acordului de colaborare între Primăria Chișinău și organizația obștească „Clubul Sportiv Municipal Chișinău”, Dinari Cojocaru a vorbit inițial în limba rusă, apoi a spus: „Voi trece la moldovenească”, citează unimedia.info.

După o remarcă din sală că limba este română, el a răspuns:

„Eu sunt moldovean, care sunt români să se ducă în România să grăiască. Moldovenii grăiesc la ei acasă.”

După aceasta, în discuție a intervenit președintele ședinței, Mihail Onofrei.

„Domnule Dinari, colegi, vă rog să nu transformăm ședința într-o piață”, a spus el.