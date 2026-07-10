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noi.md logonoi
10 Iulie 2026, 20:47
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Condițiile de circulație pe 39 de sectoare ale drumurilor din Moldova, îmbunătățite într-o săptămână

Condițiile de circulație pe 39 de sectoare ale drumurilor publice naționale au fost îmbunătățite pe parcursul ultimei săptămâni.

Condițiile de circulație pe 39 de sectoare ale drumurilor din Moldova, îmbunătățite într-o săptămână.
Condițiile de circulație pe 39 de sectoare ale drumurilor din Moldova, îmbunătățite într-o săptămână.

Pentru a repara degradările carosabilului, echipele S.A. „Drumuri” au plombat gropile folosind mixtură asfaltică fierbinte și metoda injectării.

Totodată, muncitorii au curățat și au desfundat șanțurile, rigolele și podețele pentru a asigura scurgerea apelor de ploaie, au cosit vegetația de pe acostamente și au astupat fisurile din asfalt, transmite noi.md.

Pe lângă reparația carosabilului, s-a intervenit pentru siguranța pietonilor și a șoferilor prin vopsirea parapetelor de pe poduri și montarea de noi indicatoare rutiere.

Lucrările au fost executate pe mai multe drumuri strategice, inclusiv pe traseele naționale de tip „M” și „R” (precum M1, M5, R3, R7, R34), dar și pe 21 de drumuri regionale din categoria „G”.

Potrivit Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, lucrările de reparație fac parte dintr-un program de menținere a infrastructurii rutiere, care oferă un trafic confortabil cetățenilor și prelungirea duratei de exploatare a drumurilor naționale.

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