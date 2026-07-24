Concentrația formaldehidei în aerul din Chișinău a depășit aproape de trei ori norma

Concentrația medie zilnică de formaldehidă în aerul din Chișinău a depășit norma sanitară admisă de 2,9 ori. Depășiri au fost înregistrate și la Bălți, potrivit datelor de monitorizare din 23–24 iulie.

La posturile de observație din Chișinău, concentrația maximă unică de dioxid de azot a depășit norma cu 1,1–1,2 ori. Valorile crescute au fost înregistrate pe strada Fântânilor și pe bulevardul Moscova, transmite rupor.md.

La Bălți, concentrația medie zilnică a particulelor în suspensie în aer a depășit norma de 1,6 ori, dioxidul de azot – de 1,4 ori, formaldehida – de 1,6 ori.

Totodată, stațiile automate din Chișinău și satul Mateuți, raionul Rezina, nu au înregistrat depășiri ale indicatorilor monitorizați. Concentrațiile particulelor PM10 și PM2,5, dioxidului de sulf, ozonului, monoxidului de carbon și dioxidului de azot au rămas în limitele stabilite.

Meteorologii menționează că vremea instabilă și alternanța maselor de aer rece și cald au împiedicat acumularea intensă a substanțelor poluante. În perioada 24–25 iulie, acest lucru va fi favorizat de ploi și de vânt moderat.