Concediul de maternitate va fi inclus în vechimea în muncă: Modificări sociale importante, pe agenda Parlamentului.

Joi, 9 iulie, Parlamentul se întrunește în ședință plenară. Biroul permanent a aprobat ordinea de zi.

Dintre cele 15 proiecte de lege programate pentru examinare, nouă vizează armonizarea legislației moldovenești cu normele Uniunii Europene, transmite rupor.md.

Temele principale ale ședinței:

Integrarea cu UE: deputații vor discuta schimbul de date privind asigurările sociale cu țările Uniunii Europene și noile standarde pentru achizițiile publice în domeniul apărării.

Control strict al autovehiculelor: este prevăzută introducerea suspendării automate a înmatriculării mașinilor cu defecțiuni periculoase sau fără inspecție tehnică.

Sprijin social: în a doua lectură va fi examinat includerea concediilor de maternitate și paternitate în vechimea în muncă pentru asigurări sociale.

Securitate și ecologie: sunt planificate măsuri pentru protecția datelor personale în lupta împotriva criminalității, acțiuni împotriva speciilor biologice invazive și un program pentru combaterea spălării banilor în perioada 2026–2030.

Energie și infrastructură: în prima lectură se va discuta regimul preferențial pentru proiectele energetice strategice și dezvoltarea sistemelor de irigații.

De asemenea, deputații intenționează să ratifice Convenția privind înființarea Comisiei Internaționale pentru soluționarea cererilor de despăgubire pentru Ucraina.