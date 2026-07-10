Comunitatea educațională din Chișinău cere suspendarea reformei Restart în educație.

Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău solicită suspendarea reformei „Restart” în educație până la efectuarea unei evaluări independente a impactului juridic, financiar și administrativ.

Totodată, autoritățile municipale propun organizarea unui referendum în capitală, argumentând că profesorii, managerii instituțiilor de învățământ și personalul nedidactic, direct vizați de reformă, ar trebui să decidă asupra implementării acesteia, transmite ipn.md.

Șeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi, a declarat, în cadrul unui eveniment, că reprezentanții comunității educaționale din capitală își exprimă îngrijorarea față de modul în care este promovată reforma, fără consultări publice reale și fără argumente convingătoare privind impactul asupra calității educației și a rețelei instituțiilor de învățământ din municipiu. Potrivit lui, în lipsa unor explicații clare și a unor analize de impact, nu există certitudinea că reforma va aduce beneficii sistemului educațional municipal.

Șeful adjunct al DGETS, Valentin Crudu, a precizat că reorganizarea propusă afectează stabilitatea procesului educațional. El a menționat că reforma transferă atribuțiile către Ministerul Educației și Cercetării, fără a oferi garanții că programele educaționale și sociale finanțate în prezent exclusiv din bugetul municipal vor fi menținute.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a subliniat că o reformă de amploarea „Restart” ar trebui adoptată doar după consultarea cetățenilor. Potrivit edilului, profesorii, directorii, elevii, părinții și autoritățile locale trebuie să își exprime opinia printr-un referendum, așa cum se procedează în cazul unor reforme complexe în mai multe state europene.

Comunitatea educațională a solicitat primarului capitalei să ia măsurile necesare pentru suspendarea reformei. Totodată, edilului i s-a cerut să inițieze procedurile legale pentru organizarea unui referendum consultativ, astfel încât locuitorii capitalei să își poată exprima opinia cu privire la implementarea reformei, având în vedere impactul acesteia asupra întregii comunități.

Reforma „Restart” în educație, lansată de Ministerul Educației și Cercetării, prevede înlocuirea actualelor direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ cu Agenții Teritoriale pentru Educație (ATE), care vor funcționa în subordinea directă a Ministerului și vor prelua atribuțiile de administrare a învățământului general. Educația timpurie și activitățile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale.