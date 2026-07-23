Componente IT nedeclarate în valoare de zeci de mii de lei, confiscate la vamă Leușeni.

Angajații postului vamal „Leușeni” au descoperit componente și materiale consumabile pentru imprimante și echipamente computerizate nedeclarate, în valoare de zeci de mii de lei.

Încălcarea a fost descoperită în timpul controlului vamal al microbuzului Mercedes-Benz Sprinter, care venea din Norvegia.

La volan se afla un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 25 de ani. În microbuz se aflau, de asemenea, câțiva pasageri și expedieri nesupravegheate.

În timpul verificării amănunțite, în compartimentul de marfă, printre expedierile nesupravegheate, au fost depistate componente și consumabile nedeclarate pentru imprimante și echipamente IT.

Valoarea preliminară a mărfurilor este estimată la zeci de mii de lei. Suma exactă va fi stabilită în cursul examinării ulterioare a cazului.

Mărfurile au fost ridicate și urmează să fie confiscate. Șoferul riscă răspundere conform articolului 43¹ și alineatului (10) al articolului 287 din Codul contravențional.