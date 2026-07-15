Compania aeriană Polaris a obținut aprobarea preliminară pentru continuarea procesului de certificare.

Compania Polaris Aviation Group a obținut aprobarea preliminară din partea Consiliului pentru verificarea investițiilor importante pentru securitatea națională și continuă procedura de obținere a certificatului de operator aerian.

Autoritatea Aeronautică Civilă a confirmat că compania trece deja prin procedura oficială de certificare, scrie logos-pres.md.

Reamintim că anterior a fost anunțată apariția unei noi companii aeriene în Moldova.

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat atunci că nu știe cine se află în spatele acesteia. Decizia finală privind emiterea permisiunii pentru efectuarea transporturilor aeriene urmează să fie luată în scurt timp.