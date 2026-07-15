theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
15 Iulie 2026, 07:27
50
Copiază linkul
Link copiat

Compania aeriană Polaris a obținut aprobarea preliminară pentru continuarea procesului de certificare

Compania Polaris Aviation Group a obținut aprobarea preliminară din partea Consiliului pentru verificarea investițiilor importante pentru securitatea națională și continuă procedura de obținere a certificatului de operator aerian.

Compania aeriană Polaris a obținut aprobarea preliminară pentru continuarea procesului de certificare.
Compania aeriană Polaris a obținut aprobarea preliminară pentru continuarea procesului de certificare.

Autoritatea Aeronautică Civilă a confirmat că compania trece deja prin procedura oficială de certificare, scrie logos-pres.md.

Reamintim că anterior a fost anunțată apariția unei noi companii aeriene în Moldova.

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat atunci că nu știe cine se află în spatele acesteia. Decizia finală privind emiterea permisiunii pentru efectuarea transporturilor aeriene urmează să fie luată în scurt timp.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici