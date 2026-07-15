15 Iulie 2026, 07:27
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Compania aeriană Polaris a obținut aprobarea preliminară pentru continuarea procesului de certificare
Compania Polaris Aviation Group a obținut aprobarea preliminară din partea Consiliului pentru verificarea investițiilor importante pentru securitatea națională și continuă procedura de obținere a certificatului de operator aerian.
Autoritatea Aeronautică Civilă a confirmat că compania trece deja prin procedura oficială de certificare, scrie logos-pres.md.
Reamintim că anterior a fost anunțată apariția unei noi companii aeriene în Moldova.
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat atunci că nu știe cine se află în spatele acesteia. Decizia finală privind emiterea permisiunii pentru efectuarea transporturilor aeriene urmează să fie luată în scurt timp.