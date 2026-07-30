Comisia pentru întreprinderi de stat va relua ședințele după lipsă de cvorum.

Primele audieri publice ale comisiei parlamentare pentru investigarea activității întreprinderilor de stat vor avea loc vineri, 31 iulie, după reluarea activității acesteia.

La ședință vor fi examinate chestiuni legate de administrarea proprietății de stat, activitatea întreprinderilor de stat și măsurile planificate pentru reorganizarea sau privatizarea acestora, scrie jurnal.md.

Președintele comisiei, deputat al fracțiunii PAS, Dinu Plîngău, a declarat că activitatea comisiei a fost reluată după o perioadă în care ședințele nu au putut fi desfășurate din cauza lipsei de cvorum.

Pe ordinea de zi au fost incluse întrebări privind stadiul întreprinderilor de stat aflate în funcțiune și etapa de transmitere a acestora în administrarea Agenției Proprietății Publice. În plus, membrii comisiei vor solicita clarificări cu privire la posibilele întârzieri în acest proces și riscurile asociate administrării proprietății de stat.

Comisia va examina, de asemenea, procedura de numire și de plată a membrilor consiliilor de administrație, precum și planul de sortare pregătit de Agenția Proprietății Publice în 2023. Acesta prevede reorganizarea, privatizarea sau lichidarea mai multor întreprinderi de stat.

„Activitatea comisiei a fost deblocată după o perioadă în care nu a putut desfășura ședințe din cauza lipsei de cvorum”, a declarat președintele comisiei, deputat PAS Dinu Plîngău.

Audierile publice sunt programate pentru vineri, 31 iulie, începând cu ora 14:00.