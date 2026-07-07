Colegiile de medicină vor fi absorbite de USMF.

Ministerul Sănătății propune reorganizarea sistemului de învățământ medical mediu prin fuziunea prin absorbție a colegiilor de medicină în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

După fuziune, bugetul universității va depăși un miliard de lei, transmite logos-pres.md.

Reforma ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Scopul ei este consolidarea, armonizarea programelor de studii cu standardele europene și creșterea eficienței utilizării resurselor.

În prezent, rețeaua de învățământ medical mediu din Republica Moldova, formată din Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” și Colegiile de Medicină din Bălți, Cahul, Ungheni și Orhei, funcționează în calitate de entități juridice distincte. Ministerul Sănătății, în colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a evaluat capacitățile instituționale ale acestor colegii și a identificat mai multe probleme structurale: fragmentarea sistemului, dublarea funcțiilor administrative, utilizarea neuniformă a bazelor de instruire practică și capacitatea redusă a instituțiilor de a implementa individual schimbări curriculare.

Unul dintre cele mai mari riscuri este legat de resursa umană. Aproximativ 70% dintre cadrele didactice din învățământul medical mediu au peste 50 de ani, iar în ultimii 10 ani nu au fost angajați tineri specialiști cu vârsta sub 30 de ani.

Cum va decurge reorganizarea

Potrivit Ministerului Sănătății, activitatea educațională în localitățile actuale va fi păstrată, iar personalul colegiilor va fi transferat în statul universității. Posibilele modificări în structura de personal vor fi realizate conform legislației muncii și din resursele instituțiilor reorganizate.

Reorganizarea este prevăzută în două etape: integrarea instituțională și armonizarea programelor de studii, ceea ce va permite alinierea programelor de învățământ la cerințele directivelor europene privind recunoașterea calificărilor profesionale. După fuziune, bugetul consolidat al Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, format din fondurile alocate pentru comanda de stat, precum și din veniturile proprii provenite din taxele de studii, cazare și chirie, este estimat la aproximativ 1,084 miliarde de lei.

Ministerul estimează că, pe termen mediu, reorganizarea ar putea permite reducerea costurilor administrative cu aproximativ 10%. Economiile rezultate ar urma să fie direcționate către dezvoltarea programelor de studii, susținerea cadrelor didactice și modernizarea infrastructurii educaționale și a echipamentelor de instruire.