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tv8.md logotv8
8 Iulie 2026, 16:52
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Colegii îi iau apărarea unui chirurg condamnat în cazul decesului unui pacient: A încercat să-l salveze

Colectivul unui spital din Chișinău luptă pentru colegul său Ion Damaschin, un chirurg cu peste 50 de ani de experiență, care a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru neglijență în serviciu.

Colegii îi iau apărarea unui chirurg condamnat în cazul decesului unui pacient: A încercat să-l salveze.
Colegii îi iau apărarea unui chirurg condamnat în cazul decesului unui pacient: A încercat să-l salveze.

Ajunși la Spitalul Sfânta Treime din Chișinău, jurnaliștii au aflat că medicul a fost eliberat din funcție acum câteva luni, deși conducerea instituției nu și-a dorit acest lucru, transmite tv8.md.

Fostul coleg al chirurgului, Boris Sasu, a declarat că în anii de colaborare nu a avut niciun motiv să pună la îndoială profesionalismul lui Ion Damaschin.

„Îl cunosc ca medic și ca coleg. Tot ce a făcut pe parcursul carierei sale a fost îndreptat exclusiv spre binele pacientului. Nu am niciun dubiu privind onestitatea și corectitudinea sa profesională”, a menționat el.

Directorul Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime”, Oleg Crudu, a luat și el apărarea chirurgului. Potrivit acestuia, Damaschin este unul dintre puținii chirurgi toracaliști înalt calificați din Moldova și a operat un pacient aflat într-o stare extrem de gravă.

„Pierderea unuia dintre cei mai buni chirurgi toracaliști ai țării și, practic, punerea lui la zid pentru că a încercat să salveze un pacient, dar nu a reușit, este o pierdere imensă”, a declarat Crudu.

El a subliniat că astfel de decizii judecătorești pot determina medicii să evite efectuarea unor operații extrem de riscante.

„Anterior exista conceptul de „operație a disperării”, când nu mai rămâneau alte metode de a ajuta pacientul. Uneori, astfel de operații salvau vieți. Acum chirurgii vor fi excesiv de precauți, temându-se de răspunderea penală”, a remarcat directorul spitalului.

Potrivit colegilor lui Damaschin, astăzi drepturile pacienților sunt protejate mult mai larg decât drepturile medicilor, în timp ce chirurgul, intrând în sala de operație, urmărește un singur scop, să salveze viața omului, chiar dacă șansele sunt minime.

Chirurgul Ion Damaschin a fost condamnat pentru malpraxis după ce un pacient operat de el, în vârstă de 59 de ani a murit la scurt timp. Cazul a avut loc în 2019, iar, potrivit medicilor, pacientul a ajuns la Spitalul „Sfânta Treime” din Chișinău în stare foarte gravă, după mai multe intervenții efectuate anterior la o clinică privată din Moldova, dar fusese la tratamente și în străinătate. 

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