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logos-press.md logologos-press
22 Septembrie 2026, 11:30
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Colectarea impozitelor locale în Moldova va fi optimizată

În Moldova se planifică implementarea unei soluții digitale care va permite serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL) să genereze chitanțe 2-SF.

Colectarea impozitelor locale în Moldova va fi optimizată.
Colectarea impozitelor locale în Moldova va fi optimizată.

Aceasta va spori eficiența muncii personalului și va reduce cheltuielile.

Inițiativa privind utilizarea formei digitalizate a chitanței de încasare a plăților fiscale (2-SF) a fost înregistrată în Parlament. După cum se explică în nota informativă a proiectului, aceasta a fost elaborată ca răspuns la demersurile autorităților administrației publice locale, scrie logos-pres.md.

Pentru simplificarea activității serviciilor locale și reducerea sarcinii asupra acestora, autorii propun stabilirea prin lege a posibilității de utilizare a formularului digitalizat 2-SF.

În prezent, chitanța este inclusă în Lista formularelor-tip de documente primare cu regim special, potrivit căreia aceasta reprezintă un document primar tipărit în prealabil, căruia i se atribuie o serie și un număr. Circuitul acestor documente, de la comandă până la evidență și păstrare, creează o povară financiară și administrativă suplimentară.

Implementarea acestei soluții informaționale, care ar permite generarea chitanțelor cu atribuirea automată a seriei și numărului, va spori eficiența activității serviciului. În primul rând, va reduce cheltuielile directe. În prezent, pentru 1.000 de formulare 2-SF se achită 2,8 mii de lei. De asemenea, vor fi reduse eforturile depuse pentru duplicarea informației prelucrate în format electronic.

Autorii proiectului propun operarea modificărilor corespunzătoare în Codul fiscal și punerea acestora în aplicare după expirarea a 6 luni de la data publicării. Această perioadă este necesară pentru adaptarea funcționalităților sistemelor informaționale.

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