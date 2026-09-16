Cojuhari, despre omorul de la Măgdăcești: Vor fi identificate persoanele responsabile

„Procesul penal nu înseamnă doar demisia. Sunt ferm convins că, la finalizarea etapei de urmărire penală, vor fi stabilite și persoanele responsabile”, a declarat Cojuhari.

Despre aceasta a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, comentând cazul tragic din Magdacești, scrie agora.md.

Oficialul a mai comunicat că Ministerul Justiției a inițiat o anchetă internă în legătură cu cazul din Magdacești, însă aceasta a fost suspendată pe durata desfășurării anchetei penale.

Amintim că Procuratura Generală a deschis un dosar penal pentru cauzarea morții din neglijență de către o persoană care deține o funcție publică de răspundere, în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Cojuhari a mai declarat că, la această etapă, autoritățile și-au concentrat eforturile pe modificarea procedurilor și unificarea sistemelor informaționale. De asemenea, a fost majorat bugetul pentru dotarea sistemului cu mijloace de monitorizare electronică.

Bărbatul de 47 de ani, găsit mort împreună cu soția sa în casa lor din Magdacești, raionul Criuleni, se afla sub incidența unui ordin de restricție care îi interzicea să se apropie de femeie.

Pe 3 septembrie, prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat cinci măsuri „urgente” pe care autoritățile intenționează să le adopte după cazul din Magdacești.

„Omorul comis de un agresor împotriva căruia era în vigoare un ordin de protecție este un caz grav”, a declarat premierul.

În prezent, peste 350 de persoane se află sub monitorizare electronică. Dintre acestea, 190, adică mai mult de jumătate, sunt agresori domestici. Datele au fost prezentate de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care, în contextul omorului din raionul Criuleni, a recunoscut că sistemul de monitorizare „nu a reușit să asigure victimei protecția necesară”.