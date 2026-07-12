Cojocaru: MoldATSA ar putea fi obligată să restitui banii verișoarei Maiei Sandu.

Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției nr. 5 din cadrul INI, susține că restituirea celor 500.000 de lei de către Anastasia Taburceanu către MoldATSA trebuie să aibă la bază o procedură legală clară.

În caz contrar, avertizează acesta, întreprinderea de stat ar putea ajunge chiar în situația de a fi obligată să restituie ulterior banii înapoi, transmite omniapres.md.

Reacția vine după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a restituit 500.000 de lei încasați de la MoldATSA.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Cojocaru afirmă că, până în prezent, nu există un act public care să stabilească faptul că plățile au fost ilegale sau că MoldATSA are dreptul să recupereze această sumă.

„Dacă investigația nu este finalizată și nu există un temei juridic clar pentru încasarea banilor, există inclusiv posibilitatea ca MoldATSA să fie obligată ulterior să-i restituie Anastasiei Taburceanu”, susține acesta.

Potrivit lui Cojocaru, într-un stat de drept, astfel de operațiuni nu pot avea loc în baza unor declarații politice sau pentru a închide un scandal public, ci exclusiv în baza unor constatări și proceduri legale.

Totodată, fostul șef al Direcției nr. 5 consideră că răspunderea nu poate fi limitată doar la persoana care restituie banii.

„Dacă sumele au fost plătite nejustificat, trebuie stabilită răspunderea tuturor celor care au aprobat angajarea, salariul, sporurile și celelalte plăți, nu doar a persoanei care restituie benevol banii”, a conchis Valeriu Cojocaru.