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noi.md logonoi
28 Iulie 2026, 17:02
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Codul Roșu de pericol hidrologic, anunțat pe cinci râuri din Moldova

O nouă avertizare hidrologică ce ține de scurgerea redusă a apei va fi valabilă în perioada 29–31 iulie 2026.

Codul Roșu de pericol hidrologic, anunțat pe cinci râuri din Moldova.
Codul Roșu de pericol hidrologic, anunțat pe cinci râuri din Moldova.

Potrivit datelor oficiale, pe râul Nistru a fost stabilit Codul Galben pe sectorul satul Naslavcea – orașul Dubăsari (35–40% din valorile medii lunare multianuale) și Codul Portocaliu pe sectorul orașul Dubăsari – satul Tudora (25–30%). Pe râul Prut, Codul Galben este în vigoare pe sectorul satului Criva – orașul Ungheni, iar Codul Portocaliu – între Ungheni și satul Brânza, transmite noi.md.

Cea mai critică situație este prognozată pe râurile mici: pe albiile Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna a fost stabilit Codul Roșu, iar debitul de apă constituie doar 10% din valorile medii multianuale.

În același timp, Codul Portocaliu este activ pe râurile Ciulucul Mic și Ichel, iar Codul Galben – pe Răut și Bâc.

Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze în mod rațional resursele de apă.

Codul Roșu de pericol hidrologic, anunțat pe cinci râuri din Moldova

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