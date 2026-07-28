Codul Roșu de pericol hidrologic, anunțat pe cinci râuri din Moldova.

O nouă avertizare hidrologică ce ține de scurgerea redusă a apei va fi valabilă în perioada 29–31 iulie 2026.

Potrivit datelor oficiale, pe râul Nistru a fost stabilit Codul Galben pe sectorul satul Naslavcea – orașul Dubăsari (35–40% din valorile medii lunare multianuale) și Codul Portocaliu pe sectorul orașul Dubăsari – satul Tudora (25–30%). Pe râul Prut, Codul Galben este în vigoare pe sectorul satului Criva – orașul Ungheni, iar Codul Portocaliu – între Ungheni și satul Brânza, transmite noi.md.

Cea mai critică situație este prognozată pe râurile mici: pe albiile Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna a fost stabilit Codul Roșu, iar debitul de apă constituie doar 10% din valorile medii multianuale.

În același timp, Codul Portocaliu este activ pe râurile Ciulucul Mic și Ichel, iar Codul Galben – pe Răut și Bâc.

Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze în mod rațional resursele de apă.