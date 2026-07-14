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logos.press.md logologos
14 Iulie 2026, 08:20
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Codul Muncii al Moldovei va fi completat cu o secțiune separată

Se propune completarea Codului Muncii cu un capitol separat, în care vor fi reglementate normele privind încheierea și rezilierea așa-numitului contract de muncă cu un număr „zero” de ore.

Codul Muncii al Moldovei va fi completat cu o secțiune separată.
Codul Muncii al Moldovei va fi completat cu o secțiune separată.

Măsura face parte din pachetul de modificări la legislația muncii, elaborat pentru a reduce reglementările excesive în mediul de afaceri din sectoarele strategice.

Autorul modificărilor este Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite logos-pres.md

Un astfel de model de relații de muncă, se menționează în nota explicativă a proiectului, este aplicat în mai multe țări ale UE, inclusiv Austria, Regatul Unit, Norvegia și Estonia.

Contractul cu un număr „zero” de ore prevede că angajatorul nu garantează angajatului un volum minim de muncă, iar angajatul este implicat în activitatea întreprinderii în funcție de necesitățile de producție.

În același timp, angajatorul este obligat să anunțe angajatul despre chemarea la muncă cu cel puțin 24 de ore înainte, iar angajatul poate refuza oferta făcută cu încălcarea acestui termen, fără a suporta răspundere disciplinară.

Conform proiectului, durata schimbului în astfel de contracte nu va putea depăși 12 ore, iar numărul angajaților cu contracte „zero” va fi limitat la 30% din numărul total al personalului întreprinderii.

Totuși, dacă angajatul va lucra pe un program stabil timp de patru luni consecutive, angajatorul este obligat să îl transfere la un contract de muncă obișnuit, cu un număr fix de ore și salariu.

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