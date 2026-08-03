Codul Galben de caniculă în Moldova, prelungit: Temperaturi de până la +36°C.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a emis un avertisment meteorologic, care va fi în vigoare pe mâine, 4 august.

Astfel, se prognozează o vreme caniculară — temperatura aerului va urca până la +33...+35°C.

În unele zone se așteaptă până la +36°C.

Meteorologii îndeamnă locuitorii să țină cont de condițiile meteo, să nu facă efort excesiv în aer liber în cele mai fierbinți ore, să bea mai multă apă și, dacă este necesar, să apeleze la ajutor medical.