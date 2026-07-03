Cod Galben de vânt puternic în Moldova: Recomandări pentru cetățeni.

Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă de vineri seara, 3 iulie până sâmbătă seara, 4 iulie.

Potrivit IGSU, în timpul vântului puternic cu rafale, cetățenilor și se recomandă să se adăpostească urgent într-o clădire. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci să se adăpostească în automobil, dar la distanță de liniile electrice și copacii care pot cădea peste vehicul, transmite tv8.md.

„Este recomandat să anulați călătoriile sau plimbările planificate, dacă nu sunt absolut necesare.

De asemenea, este important:

să nu vă aflați sub clădiri înalte sau alte construcții în timpul și după vântul puternic. Trebuie să vă țineți departe de șantiere, stâlpi, panouri publicitare, copaci și alte obiecte instabile care pot cădea;

să nu atingeți firele rupte și să nu călcați pe ele. Informați serviciile competente despre descoperirea acestora;

șoferii sunt rugați să fie prudenți pe drumuri, în special în zonele rurale, la intersecții cu transport de mare tonaj și la ieșirile din păduri;

motocicliștilor și bicicliștilor li se recomandă să evite deplasările, deoarece vântul puternic poate afecta stabilitatea vehiculelor.

Acasă, este recomandat să închideți bine ferestrele și ușile pentru a preveni trântirea lor de curent și eventualele accidente.

Nu lăsați copiii nesupravegheați în timpul vremii nefavorabile, nici acasă, cu atât mai puțin afară.

În timpul avertizării, sunt posibile întreruperi de curent electric. Este recomandat să încărcați din timp telefoanele și bateriile externe pentru a putea apela salvatorii.

În situații de urgență, apelați numărul 112”, se arată în mesajul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.