Cod Galben de caniculă în Moldova: Temperaturile vor ajunge la +34°C.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică.

Avertizarea va fi valabilă pe 18 și 19 iulie, când temperatura maximă va ajunge la +34°C.

Din cauza maximelor ridicate, autoritățile îndemnă locuitorii să respecte măsurile de precauție.

Cetățenii sunt îndemnați să evite, pe cât posibil, să iasă afară între orele 11:00 și 18:00, dacă nu este o necesitate urgentă, să consume o cantitate suficientă de apă și să evite eforturile fizice intense în aer liber.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor cu boli cronice.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că este interzis lăsatul copiilor și animalelor de companie în mașini parcate la soare.

Cetățenii sunt îndemnați să nu facă foc în apropierea câmpurilor, pădurilor și zonelor verzi, deoarece temperatura ridicată crește semnificativ riscul izbucnirii incendiilor.

În caz de situații de urgență legate de caniculă, cetățenii sunt sfătuiți să sune la numărul unic de urgență 112.