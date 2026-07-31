Cod Galben de caniculă în Moldova: Se așteaptă temperaturi ridicate de până la +36 °C.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a emis un avertisment meteorologic, valabil în perioada 1–3 august.

Astfel, se așteaptă o vreme caniculară — temperatura aerului va urca până la +33...+35 °C. Local se așteaptă până la +36 °C. A fost anunțat Cod Galben de avertizare meteo.

Meteorologii îndeamnă locuitorii să țină cont de condițiile meteo, să nu facă efort excesiv în aer liber în cele mai fierbinți ore, să bea mai multă apă și, dacă este necesar, să apeleze la ajutor medical.