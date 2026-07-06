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moldpres.md logomoldpres
6 Iulie 2026, 19:38
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CNAS a finanțat indemnizațiile pentru familiile cu copii

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor destinate familiilor cu copii, precum și a altor prestații sociale, în valoare totală de 350,2 milioane de lei.

CNAS a finanțat indemnizațiile pentru familiile cu copii.
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru familiile cu copii.

Fondurile sunt destinate achitării indemnizațiilor unice la nașterea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, transmite moldpres.md.

Potrivit CNAS, beneficiarii vor putea ridica banii după procesarea plăților prin serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

Instituția reamintește că prestațiile sociale pot fi încasate în două moduri: prin transfer pe un card bancar social sau pe orice cont bancar asociat prestațiilor sociale prin aplicația EVO ori prin ridicarea banilor de la orice oficiu poștal din Republica Moldova.

CNAS atrage atenția că beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiile poștale trebuie să ridice banii în termen de trei luni. În caz contrar, plata va fi suspendată. Pentru reluarea plății, persoanele vizate vor trebui să depună o cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, prezentând actul de identitate.

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