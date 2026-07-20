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zdg.md logozdg
20 Iulie 2026, 15:53
19 064
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CNAM avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online, în care escrocii folosesc numele instituției pentru a cere date personale și bancare.

CNAM avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online.
CNAM avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online.

Potrivit CNAM, cetățenii primesc mesaje false care promit plata unor sume de bani și indică sume exacte. Pentru „confirmarea plății”, destinatarilor li se recomandă insistent să acceseze linkuri suspecte și să introducă date personale sau bancare, transmite zdg.md.

Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt trimise de angajații CNAM.

„Angajații CNAM nu iau legătura cu cetățenii prin e-mail sau prin rețele sociale, inclusiv WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram, pentru a solicita date personale sau bancare și nici nu trimit linkuri pentru „confirmarea” plăților”, au declarat reprezentanții CNAM.

În acest sens, cetățenii sunt îndemnați insistent să nu acceseze linkurile primite în astfel de mesaje, să nu furnizeze date personale sau bancare, să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii. Despre cazurile suspecte trebuie raportat autorităților competente.

Informațiile oficiale privind asigurarea medicală obligatorie sunt publicate exclusiv pe canalele oficiale ale CNAM. Pentru a obține informații veridice, cetățenii pot vizita site-ul oficial al organizației sau pot apela serviciul informațional CNAM la numărul de telefon 0 800 99999.

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