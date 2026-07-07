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logos.press.md logologos
7 Iulie 2026, 18:22
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CNAM a transferat în avans peste 1 miliard de lei pentru servicii medicale în iulie

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans 1,22 miliarde de lei furnizorilor de servicii medicale pentru serviciile ce vor fi prestate populației în luna iulie.

CNAM a transferat în avans peste 1 miliard de lei pentru servicii medicale în iulie.
CNAM a transferat în avans peste 1 miliard de lei pentru servicii medicale în iulie.

Din această sumă, peste 972 milioane de lei au fost plătite furnizorilor de stat, iar aproximativ 50 milioane de lei – instituțiilor medicale private, transmite logos-pres.md.

Aceste plăți în avans sunt necesare pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a serviciilor medicale populației asigurate, în conformitate cu standardele de volum și calitate stabilite în Programul Unic de Asigurări Obligatorii de Sănătate, se menționează în comunicatul CNAM.

La începutul fiecărei luni se efectuează plăți în avans în valoare de 80% din suma planificată pentru luna respectivă, iar la sfârșitul fiecărei perioade de raportare se virează suma rămasă în limitele prevederilor contractuale.

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