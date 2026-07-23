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ziua.md logoziua
23 Iulie 2026, 09:24
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CNA efectuează noi percheziții la MoldATSA

Angajații CNA efectuează în această dimineață noi percheziții la întreprinderea de stat MoldATSA, aflată în centrul unui scandal de corupție. Până acum, organele de drept nu au oferit detalii despre acțiunile de urmărire penală.

CNA efectuează noi percheziții la MoldATSA.
CNA efectuează noi percheziții la MoldATSA.

Perchezițiile au loc la trei săptămâni după primele raiduri declanșate în urma apariției în spațiul public a informațiilor despre posibile nereguli în gestionarea fondurilor întreprinderii și acordarea salariilor unor angajați, scrie ziua.md.

Reamintim că, în urma perchezițiilor din 30 iunie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a raportat riscuri de corupție identificate la MoldATSA. Printre cele mai grave încălcări s-au numărat angajarea personalului fără concurs, numirea conducerii prin „selecție directă” și acordarea arbitrară a premiilor.

De asemenea, au fost constatate nereguli în efectuarea achizițiilor publice, inclusiv planificarea necorespunzătoare a acestora, fragmentarea artificială a contractelor, utilizarea insuficientă a procedurilor competitive și acordarea de avantaje unor agenți economici.

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